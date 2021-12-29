Гришковец рассказал, чем займется на посту председателя Общественного совета при ФСИН

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Писатель, режиссер Евгений Гришковец намерен вести большую гуманистическую работу на посту председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Об этом он рассказал в беседе с корр. ТАСС.

"Формировать задачи буду в ближайшее время, это очень большой объем работы. Почему я согласился на это? Есть возможность сделать что-то хорошее именно в гуманистическом смысле. Сейчас безответственно что-то выделять, потому что это работа большого количества людей", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, Общественный совет при ФСИН - это в первую очередь общественный контроль за деятельностью ФСИН. "Меня ждет большая серьезная работа с людьми, которые несчастливы. Счастливыми сделать людей в этой системе сложно, но постараться, чтобы их жизнь была человеческой и достойной, можно", - сказал он.

Гришковец намерен поднимать вопросы, которые будут направлены "на человека, который находится в местах заключения, который находится под следствием, а также на тех людей, которые работают в системе ФСИН".

Он также сказал, что не понаслышке знает о ФСИН. "Я бывал в колониях, знаю много людей, которые осуждены, тех, кто работает в этой системе. Для меня решение (работать в Совете) было принято не с бухты-барахты. Я согласился на это не из благодушных соображений, а именно понимая, что меня ждет серьезная работа, направленная на человека", - указал он.

Гришковец избран на пост председателя Общественного совета при ФСИН 29 декабря. Его кандидатура поддержана единогласно. В Общественной палате в среду прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. В мероприятии принял участие новый глава ФСИН Аркадий Гостев.