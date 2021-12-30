Более 155 млн рублей направят в 2022 году на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство в следующем году направит более 155 млн рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

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"Свыше 155,4 млн рублей будет направлено в 2022 году на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС) подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

За каждое подтверждение диагноза, поставленного во время диспансеризации или профосмотра, из фонда ОМС медицинским организациям направляется дополнительное финансирование, а те в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.