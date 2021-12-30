Россияне рассказали, где проведут Новый год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Большинство (78%) россиян проведут Новый год дома с семьей. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Vox populi, опубликованные на ее сайте в четверг.

какой в них смысл? И как загадать, чтобы выполнить?

Новогодние обещания: какой в них смысл? И как загадать, чтобы выполнить?

"Новый год является преимущественно семейным праздником, с этим связано и то, что большинство россиян (78%) собираются провести его с семьей и преимущественно дома или в городе своего проживания (69%). При этом молодежь в возрасте 25-34 лет чаще имеет другие планы - провести новогодние каникулы дома планирует несколько меньшая доля этой аудитории (63%)", - говорится в сообщении.

Более половины участников опроса (54%) в новогодние каникулы собираются посетить друзей и родных. На втором месте по популярности (34%) - планы выехать на природу, в лес, на третьем месте (17%) - посетить культурные события, такие как концерты, театральные представления, выставки. Культурному досугу чаще отдает предпочтение молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (23%). Еще 12% респондентов собираются посвятить каникулы экстремальному или спортивному отдыху (катанию на лыжах, сноуборде).

Вместе с тем, почти половина (46%) опрошенных в качестве вида отдыха предпочитают экскурсионные туры и посещение исторических мест, 45% - за пляжный отдых, посещение культурных мероприятий и отдых в спа и оздоровление предпочитают 32% и 24% соответственно.

Исследование проведено 15-25 декабря методом онлайн-опроса по потоковой выборке среди пользователей интернета старше 18 лет. Объем выборки 1 257 респондентов, ошибка выборки - 2,8%.