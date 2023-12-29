Новогодние обещания: какой в них смысл? И как загадать, чтобы выполнить?

В конце года наступает время не только для подведения итогов и поздравлений, но и для обязательств достичь какой-то важной для себя цели в будущем году. Почему новогодние обещания могут быть вредны и как правильно строить планы?

Новогодние обещания особенно популярны в англоязычных странах. Раньше их записывали в дневник, прикрепляли памятку на холодильник или объявляли друзьям во время празднования Нового года, сейчас — постят в соцсетях. Сама традиция давно уже стала предметом шуток — в основном из-за того, что праздничные обеты многими не выполняются.

Время итогов и зароков

В России массовой привычки давать новогодние обещания самому себе раньше не было. Возможно, это связано с традиционными суевериями о том, что желание или цель можно "сглазить", если говорить о них вслух. Главный научный сотрудник Центра социокультурных исследований Высшей школы экономики Надежда Лебедева вспоминает русскую поговорку: загад не бывает богат. "В крестьянской жизни очень мало что зависело от человека, поэтому загадывать ничего было нельзя. А о самоощущениях, изменении самих себя тогда не думали", — говорит она. В ХХ веке появилось повсеместное планирование, люди стали смелее в постановке личных целей, но — глобальных (школа — институт — работа) и выглядевших больше как обязательство перед обществом, чем перед собой.

Однако времена изменились, важным стал личный успех, и западный новогодний ритуал прижился. Отчасти этому могла способствовать его перекличка с национальным "авось". "Это перекладывание ответственности на какую-то третью силу, на судьбу, на бога. Когда я говорю, что с Нового года я что-то начну, это говорит не о том, что я начну с 1 января, а о том, что я не начну сейчас, и, скорее всего, не начну вовсе", — поясняет Лебедева. По ее мнению, новогоднее обещание — признак неудовлетворенности какими-то аспектами своей жизни и стремление изменить что-то, но не такое сильное, чтоб начать делать уже сейчас.

Возможно поэтому большинство новогодних обещаний связаны с действиями, которые требуют много волевых усилий в процессе, — похудеть, правильно питаться, бросить вредные привычки, добавляет кандидат психологических наук Наталья Кисельникова. А публичность обещания позволяет подкрепить мотивацию. "Многие люди видели, слышали, и ты можешь получить насмешки в свой адрес, если не выполнишь", — отмечает Лебедева.

Что люди обещают в Новый год

Самыми популярными новогодними обещаниями на 2024 год в США, по данным Statista, стали: меньше тратить, вести здоровый образ жизни, проводить больше времени с семьей, похудеть,меньше времени проводить в соцсетях и уменьшить уровень стресса на работе. В России таких исследований не проводили, но, считает Кисельникова, данные вряд ли будут отличаться. "Это общечеловеческие желания, которые связаны с заботой о себе и качеством жизни", — уточняет она.

Судя по постам российских пользователей в соцсетях, это так. Среди обещаний — научиться играть на гитаре, сесть на шпагат, больше читать, бегать дольше и дальше, начать раздельный сбор отходов, защитить диплом, прийти в форму и оздоровиться, пить витамины, стараться не опаздывать, научиться стоять на руках, посетить новую страну, раньше ложиться спать, начать учить иностранный язык.

Отличие в том, что в русскоязычном сегменте соцсетей к новогодним обещаниям пока относятся позитивно. Тут нет подборок дурацких обещаний и шуток о том, что они не выполняются. Скорее, эти посты — возможность продемонстрировать друзьям свои интересы, представить себя как целеустремленного и собранного человека. Неудивительно, что тему используют и маркетологи, которые делают новогодние посты с призывами, например, пообещать себе больше заботиться о коже в новом году с таким-то брендом, или записаться на мастер-класс по личностному росту, чтобы точно добиться своих новогодних целей.

Почему новогодние обещания не выполняются и вредны

Можно выделить три основные причины провала. Прежде всего, это неправильно выбранные цели. "Очень часто людей воспитывают на чувстве долга и необходимости жить в соответствии с социальными требованиями. И выбор желаний обусловлен тем, что общественно одобряется, что считается признаком успеха другими людьми. Поскольку это начинают внушать с детства, человек не научается прислушиваться к тому, что для него лично действительно важно", — отмечает Кисельникова. И так как такие обещания не подкреплены личными ценностями, они быстро перестают работать.

Во-вторых, это неумение рассчитать свои ресурсы: люди склонны слишком оптимистично оценивать объем работы, который они способны сделать за ограниченное время. В-третьих, недооценка дополнительных факторов. "Ты думаешь, что бытовая текучка не помешает исполнению задуманного, но, когда оказываешься внутри ситуации, часто делаешь выбор в пользу рутины, а не в пользу значимых ценностей. Например, если заболел ребенок, ты в первую очередь будешь лечить его и отложишь уроки иностранного языка или утреннюю пробежку", — поясняет эксперт.

Проблема в том, что если человек из года в год не выполняет то, что задумал, он в конце концов может потерять веру в себя и желание вообще что-либо планировать и к чему-либо стремиться. "Человек переживает поражение, а не победу, а это не самый хороший багаж. Поэтому лучше не строить грандиозных планов, если не уверен, если чувствуешь, что не хватает сил начать прямо сейчас", — говорит Лебедева.

Как пообещать, чтобы выполнить

Правильно выбрать цель. Не идти на поводу у общественного мнения, а проанализировать, действительно ли мне это необходимо, как я буду это использовать и как это сочетается с моими текущими потребностями. Может получиться так, что какие-то цели станут просто обозначением вектора развития. "Мне просто приятно думать, что вот такая ценность есть в моей жизни, и пусть идет, как идет", — отмечает Кисельникова. Другие цели станут основными и обретут конкретику.

Проанализировать, какие причины не дают приступить к выполнению обещания уже сейчас. Подумать, как можно устранить препятствия.

Описать свою цель как можно конкретнее и детальнее. Что именно вы хотите получить в конечной точке? Это может быть либо какой-то качественный сдвиг (начать ходить в спортзал, неважно, как часто) или количественный результат (выучить определенное количество иностранных слов). Если это деятельность, которой вы уже начали заниматься, тоже будет полезно прописать желаемый результат. Например, вы стали осваивать игру на пианино. Пообещать лучше не "научиться играть", а "разучить такое-то произведение" к концу года.

Составить детальный план с оценкой рисков, включая варианты перестройки плана в случае необходимости. "Поставить вдохновляющую и красивую цель — важно, но, если мы хотим до нее дойти, придется заняться очень скучной и рутинной работой — планированием, сравнением альтернатив, оценкой своих психологических эмоциональных и временных ресурсов", — отмечает Кисельникова. Можно попробовать такой метод: представить себя в будущем, в котором этот план не выполнен, и проанализировать, почему это произошло. С этой позиции иногда бывает проще увидеть факторы, мешающие добиться цели.

Разбить план на промежуточные этапы, если цель глобальная и результат ожидается нескоро. По итогам каждого этапа награждать себя. Это позволит подкреплять мотивацию.

Правильно подвести итоги в конце года. Не выносить оценочное суждение ("я неудачник" или "я герой"), говорит Кисельникова, а проанализировать решения, принятые в течение года, и обстоятельства, в которых они принимались. Похвалить за достижения и оценить, что помешало осуществить задуманное. Учесть это при составлении следующего плана.

Забыть про Новый год

Необязательно ждать 1 января, чтобы начать что-то делать в своей жизни. Длинные новогодние каникулы могут дать лишь возможность оторваться от текучки, выспаться и спокойно, не торопясь, оценить свои потребности и возможности, чтобы составить хороший план.

Но ставить перед собой цели, планировать их достижение и анализировать прогресс стоит в любое время года и с любой периодичностью, отмечает Кисельникова. "Конструктивно анализировать свою жизнь — это хорошая практика, которая повышает удовлетворенность жизнью, — говорит она. — Человек учится понимать свои потребности, совершает меньше импульсивных поступков, зависящих от внешних обстоятельств. Это повышает ощущение собственной эффективности и способности справляться с жизнью".