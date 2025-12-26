Более половины опрошенных россиян готовятся к Новому году за несколько дней

По данным исследования МФК "Лайм-Займ", 65% планирующих праздновать респондентов предпочтут провести время дома, с семьей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. 54% россиян начинают готовиться к празднованию Нового года за несколько дней до торжества, 38% предпочитают совершать необходимые покупки в конце ноября - начале декабря. Ранней подготовкой в октябре занимаются только 3% россиян, 4% вовсе не планируют отмечать Новый год, говорится в опросе МФК "Лайм-Займ", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, 65% респондентов, планирующих праздновать Новый год, предпочтут провести время дома, с семьей. 20% готовятся праздновать в гостях у друзей или родственников. Массовые гуляния в центре в качестве места проведения праздника привлекают 7% россиян, кафе, барам, ресторанам и другим развлекательным площадкам отдадут предпочтение 6% опрошенных, а встречать Новый год в путешествии в другом городе или стране планируют 1% россиян.

В топ-5 занятий, которые станут частью обязательной подготовки к празднику, вошли украшение ели (60% опрошенных), накрывание праздничного стола (47%), украшение квартиры или дома (46%), просмотр обращения президента (38%), загадывание желания под бой курантов (37%). А гадать на новогодних праздниках планируют всего 7% опрошенных.

При этом более трети опрошенных (34%), планирующих праздновать Новый год, ориентируется на суммарные затраты в диапазоне от 10 до 15 тыс. руб. 24% планируют потратить от 5 до 10 тыс. руб., 16% респондентов надеются уложиться в сумму от 15 до 20 тыс. руб. Не более 5 тысяч рублей на праздник выделят 13% опрошенных.

Что касается источников денежных средств для подготовки к празднику, 48% респондентов планируют полагаться на собственные накопления, 35% будут распределять текущие средства для оплаты покупок, 17% обратятся за займами и кредитами. Из тех, кто планирует использовать заемные средства, 42% нуждаются в сумме займа от 10 до 20 тыс. руб., 22% планируют взять от 5 до 10 тыс. руб., 17% ориентируются на чек от 20 до 30 тыс. руб.

В опросе приняли участие 1 135 россиян в возрасте от 19 лет. В выборку вошли 67% женщин и 33% мужчин.