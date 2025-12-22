Статья

В чем встречать Новый год: пижама, корсет, перья или бахрома?

Новый год — редкий повод позволить себе больше, чем обычно: больше блеска, фактур и модных экспериментов. О том, как превратить офисный костюм в праздничный, как мужчинам выглядеть стильно в новогоднюю ночь и почему стилист Алексей Сухарев рекомендует встречать Новый год в пижаме, — в материале ТАСС

В преддверии Нового года интерес к теме праздничных образов традиционно растет. При этом каждый сезон сопровождается потоком советов, связанных с символикой наступающего года и цветами, которые "принесут удачу". Однако в профессиональной сфере моды и стиля — свои правила и рекомендации.

Так в каких цветах одеваться?

По словам стилиста, преподавателя в Центре креативных индустрий моды МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущего "Модного подкаста" Алексея Сухарева, дизайнеры и основатели брендов делают ставки на "вечные" новогодние и праздничные цвета: черный, темно-зеленый, металлизированные ткани вроде серебра, золота и бронзы. Среди свежих цветов модный эксперт выделил фиолетовый, который является трендом этого сезона. В списке актуальных и свежих решений также: терракотовый, оранжевый, небесно-голубой, разбеленный розовый и пастельная группа цветов.

Сухарев рассказал, что актуальными материалами сейчас являются бахрома и перьевая отделка. "Богатые ткани вроде бархата, жаккарда, золоченых нитей, вплетенных в одежду, — все это работает хорошо. Главное что в новогоднюю ночь? Блестеть, сиять, создавать настроение себе и другим", — добавил эксперт.

Праздник — это не всегда про платье

В выборе одежды для домашнего новогоднего празднования Алексей Сухарев отдает предпочтение пижамному варианту. "Потому что все-таки у нас довольно большие, долгие праздники, и даже в качестве подарка преподнести себе или близкому человеку красивую и роскошную пижаму, в которой можно не только спать после поедания салатов, а еще и красиво проводить время дома, — это тоже прекрасная идея", — рассказал ТАСС стилист. Сухарев также подчеркнул, что в данном случае речь идет о красивых и элегантных тканях, а не о хлопковых вариантах.

Однако пижамный вариант не единственный. Празднично можно выглядеть и в офисном костюме, главное — аксессуары. "Можно запросто этот костюм преобразить при помощи украшений: массивные акцентные серьги, колье или, например, очень нарядная обувь", — рассказал эксперт. Основная характеристика праздничной обуви — это фактура: наличие блеска, камней, кристаллов или пайеток.

А вот для мужчин главная рекомендация — хорошо сидящие брюки. "Но вообще, мне кажется, идеальный вариант — это хорошо сидящие брюки и рубашка, а к ним может быть дополнением джемпер или пиджак вроде коктейльного или бархатного", — поделился с ТАСС Сухарев. Он добавил, что выбор наряда зависит от ситуации и условий, в которых мужчина будет отмечать Новый год, но самое важное — это уместность образа.

Какие тренды сулит нам новый год

Американский институт цвета Pantone выбрал нейтральный белый Cloud Dancer цветом 2026 года. По словам Алексея Сухарева, белый цвет хоть и является базовым, но все же остается отличным праздничным вариантом. "Что касается более нарядного и праздничного гардероба для девушек — это, конечно, белые платья макси, миди и мини, белые брючные костюмы. Они всегда выглядят торжественно: и в новогоднюю ночь, и на собственной свадьбе, мало ли что", — отметил стилист. Также классикой и базой остается белая рубашка, которая идеально впишется и в праздничный, и в повседневный образ.

Тренд, перетекающий из 2025-го в новый, 2026 год, — это корсет, который тоже будет отличным решением для новогодней ночи. "Корсет — это такой сигнал возвращения к роскоши, к нарядности, после эры гранжа, минимализма и оверсайза", — прокомментировал Сухарев. По его мнению, маст-хэвом 2026 года будут приталенные пиджаки, поскольку в моду все увереннее входит приталенный силуэт.

