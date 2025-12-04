ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Pantone выбрал оттенок белого Cloud Dancer цветом 2026 года

По словам главы института Леатрис Эйземан, оттенок "увеличивает сосредоточенность, освобождая от отвлекающих внешних воздействий"
14:19
© Страница Pantone в X

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Оттенок белого цвета Cloud Dancer стал цветом 2026 года по версии американского института цвета Pantone.

"Cloud Dancer 11-4201 - это возвышенный белый, который служит символом успокоения в обществе, заново открывая ценность тихого размышления, <...> поощряет истинное расслабление и фокус, позволяя разуму бродить, а творчеству - дышать", - указывается в сообщении института.

Как отметила глава Pantone Леатрис Эйземан, упомянутый оттенок "увеличивает сосредоточенность, освобождая от отвлекающих внешних воздействий".

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и прочее). Институт определяет главный цвет с 2000 года. Цветом 2025 года стал оттенок шоколадного Mocha Mousse. 