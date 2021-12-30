Deutsche Post выпустит специальную марку по случаю дня рождения Дэвида Боуи

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Германский почтовый концерн Deutsche Post объявил о выпуске специальной почтовой марки по случаю 75-летней годовщины со дня рождения британского музыканта Дэвида Боуи (1947-2016). Об этом в четверг в Бонне сообщил представитель концерна.
Почтовая марка стоимостью 85 центов (примерно 70 рублей) появится в продаже с 3 января. На ней будет содержаться изображение Боуи с гитарой 1984 года. Кроме того, как отметили в Deutsche Post, с 7 января также можно будет приобрести два специальных набора почтовых пакетов с изображением знаменитого музыканта. Они будут выпущены ограниченным тиражом - по 5 тыс. экземпляров каждый.
Deutsche Post ehrt David Bowie mit Sonderbriefmarke und limitierter DHL Packset Sonderedition. Am 8. Januar 2022 wäre Bowie 75 Jahre alt geworden. https://t.co/ZheDzRYdc3— DPDHL News (@DeutschePostDHL) December 30, 2021
Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. С 1976 по 1978 года музыкант проживал в Берлине. На протяжении карьеры Боуи было продано более 136 млн его пластинок, он вошел в десятку самых успешных артистов в истории поп-музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".