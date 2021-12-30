Deutsche Post выпустит специальную марку по случаю дня рождения Дэвида Боуи

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Германский почтовый концерн Deutsche Post объявил о выпуске специальной почтовой марки по случаю 75-летней годовщины со дня рождения британского музыканта Дэвида Боуи (1947-2016). Об этом в четверг в Бонне сообщил представитель концерна.

Почтовая марка стоимостью 85 центов (примерно 70 рублей) появится в продаже с 3 января. На ней будет содержаться изображение Боуи с гитарой 1984 года. Кроме того, как отметили в Deutsche Post, с 7 января также можно будет приобрести два специальных набора почтовых пакетов с изображением знаменитого музыканта. Они будут выпущены ограниченным тиражом - по 5 тыс. экземпляров каждый.