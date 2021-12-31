Московские каникулы: чем заняться в столице в длинные новогодние праздники

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники в этом году для жителей и гостей Москвы обещают быть насыщенными - обширную программу подготовили культурные площадки столицы, парки, кинотеатры и катки. Зарядиться праздничным настроением этой зимой можно будет как в центре, так и в отдаленных районах города.

какой в них смысл? И как загадать, чтобы выполнить?

Новогодние обещания: какой в них смысл? И как загадать, чтобы выполнить?

В этом году в столице работают свыше 1,3 тыс. катков, в том числе на ВДНХ, Красной площади, в Сокольниках и Парке Горького. В новогоднюю ночь основной площадкой празднования на ВДНХ традиционно станет каток на Главной аллее. С 20:00 до 02:00 гости увидят ледовые шоу, а также шоу барабанщиков и выступления фигуристов, примут участие в праздничном костюмированном шествии и развлекательных анимационных программах от персонажей сказок. На специально установленной сцене пройдет концерт с участием группы "Маша и медведи", коллектива Jukebox trio, дуэта Galibri & Mavik и других артистов. Помимо этого, в каникулы со 2 по 9 января гостей катка ждет бесплатная спортивно-развлекательная программа.

Каток на Красной площади, который будет работать в новогоднюю ночь до 02:00, стоит выбрать тем, кто хочет на коньках сфотографироваться на фоне "пряничного" ГУМа, купить пару сувениров на рождественской ярмарке и прогуляться по центру новогодней Москвы. В этом году город украсили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций - световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, елочные шары. По всей столице глаз радуют свыше 1 тыс. нарядных новогодних елей, из них самые высокие - около 25 м - установили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.

Развлечения в парках

В этом году городские парки из-за коронавируса вновь подготовили онлайн-программу, ее проведут 31 декабря. "В канун Нового года парк "Северное Тушино" совместно с киностудией "Союзмультфильм" проведет викторину по любимым новогодним мультфильмам. Победители получат два билета в познавательно-развлекательный центр "Союзмультклуб". Вопросы будут опубликованы в аккаунтах парка в Instagram и "ВКонтакте", - рассказали ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

На страницах парка "Сокольники" в соцсетях экскурсовод музея "Фабрика елочных игрушек" расскажет о разных видах праздничных игрушек, а на YouTube-канале парка "Фили" пройдет премьера Филевского новогоднего голубого огонька. "Откроет вечер выступление кавер-группы "Теория струн", участники которой исполнят ряд известных отечественных и зарубежных хитов на праздничную новогоднюю тематику. Продолжит концерт кавер-группа Lucky Band, которая исполнит всеми любимые шлягеры. Завершит вечер выступление группы Pride", - добавили в пресс-службе.

Столичный парк "Зарядье" предлагает москвичам и гостям столицы во время праздников посетить выставку "Твид по-русски". В основу экспозиции легла история известного во всем мире твида марки Harris Tweed. "Центральный экспонат выставки - деревянная скульптура "Макошь" Анны Маториной, славянская богиня прядения. Она символизирует славянский женский образ, как бы вплетающий свою косу в твид и дающий ему совершенно иную жизнь", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Зарядья".

Обширная программа 800 новогодних и рождественских мероприятий ждет и в 120 подмосковных парках с 1 по 9 января. В 26 центральных городских парках в течение январских праздников будет работать "Резиденция Деда Мороза". Также посетители смогут провести время на 60 катках и 65 тюбинговых горках. А 1 января в парках "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде и "Городской лес" в Домодедово пройдет всероссийская акция "Я бегу и обещаю 2022". Также в парке "Елочки" городского округа Домодедово 6 января состоится фестиваль "Эко-ферма", на котором будут представлены товары местных производителей.

Кино и шоу

Тематическую программу для юных гостей подготовила сеть "Москино" - 3 по 8 января в ее кинотеатрах будет идти ретроспектива отечественных мультфильмов "Москино детям: Новогодние сказки". "В программе белый медвежонок Умка ищет то маму, то друга, Дед Мороз выясняет, что же такое лето, Герда пускается в опасное путешествие ради своего друга Кая, а хитрая лиса обманывает волка. Вход свободный, по предварительной регистрации", - рассказали ТАСС в пресс-службе "Москино".

Во время каникул стоит заглянуть и в старейший кинотеатр столицы "Художественный", где до 9 января будет идти фестиваль "Новый год и Рождество в Художественном". Среди хитов, которые покажут на большом экране, - голливудская комедия "Рождество в июле" Престона Стерджеса (1940), праздничный мюзикл "Светлое Рождество" (1954) Майкла Кертица. "Рождественский гимн" Брайана Десмонда Херста (1951) и другие картины.

"В программу фестиваля вошла сказка Виктора Флеминга "Волшебник из страны Оз". Эта экранизация знаменитой детской книги Лаймена Фрэнка Баума о путешествии по дороге из желтого кирпича была снята в революционной для 1939 года технологии цветного кинематографа, став самой дорогостоящей постановкой своего времени", - отметили в пресс-службе кинотеатра.

С 1 по 9 января на шоу-программу приглашает смотровая площадка Panorama 360. "Мы подготовили для наших шоу, где зрители увидят удивительные эксперименты со стихиями, чудеса молекулярной кухни и волшебные мыльные пузыри. С нашими аниматорами гости отправятся в захватывающее путешествие к Снежной королеве, примут участие в съемках с белым мишкой Панорамычем для настоящего ТикТок хауса и откроют мир увлекательной науки. Для каждого гостя действует неограниченная дегустация от самых высоких фабрик мороженого и шоколада в мире", - рассказали ТАСС в пресс-службе площадки.

В "Москонцерте" ждут на мероприятия в январские праздники всей семьей. Там 31 декабря состоится спектакль "Волшебные часы Деда Мороза". А со 2 января "Москонцерт" приглашает на новогодний балет "Щелкунчик", концерт "Новогодняя карусель" и спектакль "Как Баба Яга Лукоморье спасала".

В гостях у Деда Мороза

Большую, в том числе экскурсионную программу для детей подготовили в Московской усадьбе Деда Мороза. "В основную экскурсионную программу входит посещение трех теремов усадьбы. Во время этого путешествия дети помогут Снеговичку найти заветное желание и узнают, как Дед Мороз готовится к Новому году. Для гостей свои двери откроют кладовая волшебных предметов, оранжерея, сортировочный центр - именно сюда поступает вся корреспонденция для Деда Мороза, а также оперативный штаб подготовки к Новому году, кабинет Деда Мороза, светелка Снегурочки и библиотека сказок", - рассказали ТАСС в пресс-службе усадьбы.

Гости смогут пройти прошлогоднюю программу "Путешествие по сказочной тропе", особенно полюбившуюся посетителям. Задорный снеговик проведет детей в мир сказок и познакомит с героями самых разных книг, в том числе "Волшебника Изумрудного города", "Алисы в Стране чудес", "Щелкунчика и Мышиного короля", "Золушки", "12 месяцев". Подробная информация о программах и дополнительных возможностях опубликована на официальном сайте усадьбы.