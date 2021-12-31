Голикова приняла участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова исполнила новогоднюю мечту четырехлетнего Максима Крылова из Московской области прокатиться на пожарной машине в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пятницу журналистам в секретариате вице-премьера.

Что было раньше, что будет дальше: что обсуждают в подкастах перед Новым годом

На Международном форуме добровольцев в декабре вице-премьер сняла с "Елки желаний" открытку с мечтой четырехлетнего Максима Крылова из Московской области. Максим хотел побывать в пожарной части и прокатиться на пожарном автомобиле, и Татьяна Голикова это желание исполнила.

Накануне вице-премьер пригласила мальчика с родителями и младшей сестрой Алисой в Дом правительства, где провела для них небольшую экскурсию, поздравила с наступающим Новым годом и вручила подарки. Также она познакомила Максима с замглавы МЧС Андреем Гуровичем.

"Это дядя Андрей, завтра он будет катать вас на пожарной машине, потому что он представляет министерство по чрезвычайным ситуациям, где и находятся все пожарные машины России", - объяснила Голикова, представляя гостей друг другу. Уже на следующий день мальчик в сопровождении родных отправился в 4-ю пожарно-спасательную часть в Москве, где на один день стал настоящим пожарным.