Что было раньше, что будет дальше: что обсуждают в подкастах перед Новым годом

Кажется, не надо в очередной раз говорить, что подкасты — это особый вид развлечения, который гармонично и успешно вписался в нашу повседневную жизнь. Выпуски можно слушать за рулем, когда занимаешься домашними делами или просто расслабившись на диване после тяжелого дня. Тематика подкастов самая разная — есть серьезные, про науку или изобретения, новости, события в мире, а есть и развлекательные, где весело и ненавязчиво вам расскажут что-то новое или просто повеселят. Мы собрали для вас семь интересных новогодних выпусков от хороших подкастов, которые понравятся вам в любое время года. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет "В предыдущих сериях"

Если вы любитель сериалов и обожаете быть в курсе всего нового, то директор по спецпроектам "Кинопоиска" Лиза Сурганова и автор канала "Запасаемся попкорном" Иван Филиппов с удовольствием расскажут вам о самых интересных проектах, которые вы могли пропустить. К Новому году они подводят итоги и обсуждают самые популярные, нашумевшие истории 2021-го: например, необычный сериал "Это грех", "Ванда/Вижн" — один из главных супергеройских сериалов года, "Полуночная месса" — история о священнике, который отправляется в маленькую рыбацкую деревушку, после чего там начинают происходить практически библейские чудеса. "Дневники Лоры Палны"

Обычно в этом подкасте журналисты Маша Погребняк и Митя Лебедев обсуждают истории маньяков, серийных убийц, реальные преступления, улики, расследования, которые не всегда заканчивались поимкой виновника. Такой жанр называется true-crime, он особенно популярен на Западе, а сейчас развивается и у нас. Авторы подкаста сделали специальный праздничный выпуск, где обсуждают темную сторону Нового года. Они расскажут вам две истории, которые связаны с этим главным зимним праздником, а еще познакомят со страшными и леденящими душу фактами. Так что если вы любите пощекотать себе нервишки, то можете смело окунуться в этот выпуск. "Чай с психологом"

Егор Егоров сделал уютный подкаст в формате разговоров на кухне. В своих выпусках он общается с разными людьми о том, с чем сталкивается каждый в своей повседневной жизни, но порой стесняется об этом рассказать. Так, например, он обсуждает панические атаки, навязчивые мысли, страхи, происхождение которых идет из самого детства. В преддверии Нового года он пригласил к себе других подкастеров, чтобы обсудить год на удаленной работе и как это сказывается на психологическом состоянии разных людей. "Завтракаст"

Это один из самых популярных подкастов об играх, медиа и технологиях в России. Валентин Wylsacom Петухов и Григорий Bobuk Бакунов обсуждают самые свежие новости, приглашают в свои выпуски необычных гостей и слушают хорошую музыку. В конце года они тоже подводят итоги — вспоминают выход долгожданной игры Cyberpunk 2077, взрыв NFT, дефицит деталей (всего, на самом деле, как говорят ведущие), VR, который стал особенно популярным в этом году, а также делятся своими любимыми фильмами. Внимание: в подкасте есть нецензурная лексика, но она зацензурена. "Мы расстались"

Это необычный подкаст про отношения, который ведут Анастасия Ершова и Никита Савельев. Пройдя непростой путь и получив неординарный опыт, на основе его обсуждают истории (в том числе и свои), которыми с ними делятся их слушатели. Через психотерапию и черный юмор это получается довольно смешно и весело, и, конечно, полезно, ведь многим довольно непросто пройти через разные кризисы в своих романах. "Английский по песням"

Это образовательный подкаст, где на основе хорошо известных хитов из 90-х и нулевых Катя Самсонова расскажет, как нескучно выучить английский язык. Вы узнаете, о чем поется в любимых треках, об их истории и, конечно, сможете выучить полезные слова и фразы. Последний их выпуск посвящен рождественским песням, причем не самым очевидным. "Крупным планом"