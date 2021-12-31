{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В поселке под Мурманском восстановили отопление и горячее водоснабжение

В поселке Сафоново 30 декабря произошла авария на магистральной линии

МУРМАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Отопление и горячая вода вновь появились у более 2 тыс. жителей поселка Сафоново в Мурманской области, где накануне произошла авария на магистральной линии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение подаются потребителям в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

В четверг вечером МЧС сообщило об отключении отопления и горячей воды в Сафоново из-за аварии на магистральной линии. Под отключение попали 2 016 жителей поселка.

Теги
РоссияМурманская область
Новый год и Рождество
Саакашвили в канун Нового Года признался, что у него есть внебрачная дочь
Экс-президент Грузии также поздравил всех жителей страны с наступающим Новым Годом
Читать полностью