В поселке под Мурманском восстановили отопление и горячее водоснабжение

МУРМАНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Отопление и горячая вода вновь появились у более 2 тыс. жителей поселка Сафоново в Мурманской области, где накануне произошла авария на магистральной линии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение подаются потребителям в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

В четверг вечером МЧС сообщило об отключении отопления и горячей воды в Сафоново из-за аварии на магистральной линии. Под отключение попали 2 016 жителей поселка.