Большая норильская экспедиция СО РАН нашла в 2021 году только одно превышение ПДК в воде

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Лаборатории обнаружили в пробах воды, собранных в ходе Большой норильской экспедиции, только одно превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) остатков дизельного топлива. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель полевых работ экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" Сибирского отделения (СО) РАН Николай Юркевич.

"По большому счету у нас только в одной пробе в районе реки Далдыкан было незначительное превышение ПДК. Всего одна проба за весь период паводка, в течение которого велся мониторинг. Остальные все были в пределах ПДК и пределах фоновых показателей", - сказал Юркевич.

Как сообщалось ранее в отчете Большой норильской экспедиции СО РАН, изучение численности бактерий и микроорганизмов в реках, пострадавших от разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в мае, показало высокую способность водной среды к самоочищению.

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции стали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность, рыба и животные, многолетнемерзлые грунты. Ученые взяли пробы в реках Далдыкан, Амбарная, Пясина, озере Пясино, а затем изучили их в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 14 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.