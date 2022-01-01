Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

ТАСС, 1 января. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющей остров с материком, возобновлена с улучшением погоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 16:00 (08:00 мск) 1 января паромная переправа Ванино - Холмск открыта", - говорится в сообщении.

Переправа была закрыта с 31 декабря из-за ухудшения погоды в Татарском проливе. Ожидался сильный снег, метель с видимостью до 500 метров, ветер с порывами до 32 м/с.