Москвичей предупредили о мошенниках, действующих в праздники под видом коммунальщиков

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые под видом работников коммунальных служб могут прийти в праздничные дни. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он призвал жителей быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников. "Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - добавил Бирюков.

Заммэра также отметил, что все внезапные проверки незаконны. Информация о проведении проверок в домах заранее размещается на информационных стендах и сайтах инженерных компаний, которые их проводят.