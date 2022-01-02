Депутат Рады заявил, что идеи Бандеры опасны прежде всего для самих украинцев

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал прошедший в субботу в украинской столице марш украинских националистов в честь Степана Бандеры.

"Свободные люди не маршируют. Ни под какими знаменами не маршируют, не идут строем, не орут толпой. Идеология покойного - это идеология для нищих и убогих, не для свободных и цивилизованных", - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.

По мнению Бужанского, идеология Бандеры опасна прежде всего для самих украинцев. "Он угрожает украинцам. Вся его идеология - пещерный даже для первой половины 20-го века метод борьбы с врагами - бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, то необходимо их придумать", - полагает депутат.

Кроме того, считает Бужанский, прославление Бандеры в современном украинском обществе загоняет это общество в тупик, так как происходит спекуляция на важных для некоторых позициях. "Смерть врагам" (лозунг украинских националистов - прим. ТАСС) вместо счастья своим - это тупик. Тупик, в который украинцев гонят, спекулируя на самых болезненных для некоторых из них вопросах, искусственно сводя свободу, независимость и историю к самому убогому примитивизму", - подчеркнул парламентарий.

Бужанский в контексте прославления Бандеры на современной Украине отметил, что украинцы стоят перед выбором - "жить как современные люди", ничего никому не доказывая, или "попробовать переиграть давным-давно безнадежно проигранное сражение, проиграв его еще раз, положить свои жизни, жизни своих детей и внуков на пустой алтарь - ничего ради ничего". По его мнению, выбор последнего пути является ложным и отбросит страну в ее развитии назад.

Марши националистов

В субботу в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли факельные шествия в честь годовщины со дня рождения Бандеры. В столице участники акции - представители националистов - устроили шествие от парка имени Тараса Шевченко по центральным улицам города, которое завершилось недалеко от офиса президента страны Владимира Зеленского. Полиция Украины сообщила, что в целом в стране в мероприятиях по случаю чествования Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. граждан, общественный порядок при это не нарушался.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.