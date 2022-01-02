Аварию, оставившую без отопления дома 17,6 тыс. человек на Урале, устранили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Авария на теплосети, которая оставила без отопления и горячей воды 17,6 тыс. жителей города Верхняя Салда в Свердловской области, устранена. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе городской администрации.

По данным регионального ГУ МЧС, под отключение попали 135 муниципальных жилых домов, в которых живут 17 600 человек, и 11 социально значимых объектов.

"Работы по устранению утечки на магистральной теплосети завершены. Коммунальщики закрывают канал плитами перекрытия и начинают заполнять теплосеть", - сказали в пресс-службе.

Население Верхней Салды - 41 тыс. человек. На данный момент в городе температура воздуха составляет минус шесть градусов, ночью она опустится до минус 10 градусов.