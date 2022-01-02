{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Свердловской области из-за аварии отключено отопление в 135 жилых домах

В них живут 17,6 тыс. человек
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Отопление в 135 жилых домах, где живут 17,6 тыс. человек, отключено в городе Верхняя Салда в Свердловской области из-за аварийного ремонта тепловой сети. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Верхней Салде для аварийного ремонта магистральной тепловой сети отключено горячее водоснабжение и отопление на улицах Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса. Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально значимых объектов", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что ремонт планируется завершить до конца 2 января, на месте работают 18 человек, пять единиц техники.

Население Верхней Салды составляет 41 тыс. человек. На данный момент в городе температура воздуха составляет минус шесть градусов, ночью она опустится до минус 10 градусов. Идет небольшой снег.

Теги
РоссияСвердловская область
В здании парламента ЮАР возник пожар
Сведений о пострадавших не поступало
Читать полностью