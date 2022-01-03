Эксперт рассказал, как избежать травм у детей при активном зимнем отдыхе

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Зимние виды активности, такие как катание на лыжах, коньках и санях, могут быть сопряжены с травмами, особенно у детей. Чтобы избежать несчастных случаев, нужно научить ребенка группироваться при падениях, а также подобрать правильные средства защиты, сообщил журналистам кандидат медицинских наук, детский травматолог-ортопед, старший научный сотрудник НМИЦ здоровья детей Минздрава России Игорь Тимофеев.

"Выбирайте безопасные места для прогулок: лучше всего для этого подходят детские площадки во дворах вдали от проезжей части. Научите ребенка правильно перемещаться по скользкой дороге. В гололед опасно бегать и делать резкие движения. Не держите руки в карманах, руки могут помочь скоординироваться - поймать баланс либо смягчить падение. По обледеневшим ступенькам нужно спускаться осторожно, держась за поручни. При спуске ногу лучше ставить вдоль ступеньки, в случае потери координации такое положение смягчит падение", - советует эксперт.

Немаловажное значение также играет одежда для прогулок и активного отдыха. Она должна быть по размеру и многослойной, желательно из натуральных тканей, таких как хлопок или шерсть. Шарф следует заправлять так, чтобы ребенок не смог им зацепиться за посторонние предметы. Обувь с ребристой и нескользящей подошвой снизит риск падения на скользкой дороге, отметил Тимофеев.

"На коньках следует кататься только в специально оборудованных местах, кататься на льду замерзшего водоема опасно! Подберите ребенку специальные средства защиты: наколенники и шлем. Научите ребенка группироваться при падении. Все это поможет уменьшить вероятность травматизма", - добавил он.

В случае катания на санях или лыжах обязательно нужно проверить их крепление. Склон для спуска должен быть вдалеке от проезжей части, а также свободным от деревьев и их корней. Необходимо объяснить ребенку, что опасно привязывать санки друг к другу или кататься спиной к склону. "Игра в снежки порой заканчивается плачевно и приводит к травмам глаз. Объясните малышу важность соблюдения правил игры и основные меры безопасности, чтобы уберечься от попадания снега в лицо", - заключил травматолог.