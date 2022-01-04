Три реанимобиля прибудут в Витебск за пострадавшими в ДТП россиянами

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Три реанимобиля прибудут в Белоруссию для транспортировки на родину россиян, пострадавших в ДТП в Витебской области. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Макалев.

"Планируется, что два реанимобиля прибудут завтра в Витебск за двумя пострадавшими, которые нуждаются в специализированной транспортировке. Еще один реанимобиль, как планируется, прибудет послезавтра", - сказал Маскалев.

Он также сообщил, что сегодня вечером два автобуса с 36 россиянами, которых выписали из областной больницы Витебска, выехали в Минск. "Автобусы выехали, туристы сегодня будут размещены в гостинице, их встретят российские дипломаты, а также наш доктор. Планируется, что завтра они поездом уедут в Москву", - сказал дипломат.

Ранее во вторник первый замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Кроткова, посетила областную клиническую больницу Витебска, встретилась с пострадавшими в ДТП российским гражданами, приняла участие в медицинском консилиуме, на котором обсуждались методики лечения. Она сообщила, что принято решение о транспортировке российских пациенток в реанимобиле, который прибудет из России. Кроткова отметила, что в больнице пока останутся трое пострадавших в ДТП, остальных пострадавших, как только завершатся следственные действия, туркомпания отправит в Минск.

3 января на 120-м км автодороги М-8 водитель автомобиля Renault при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились 40 граждан России. В результате водитель легкового автомобиля погиб. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным Минздрава, в больницу были доставлены 42 человека с различными травмами.