Неизвестный "заминировал" все аэропорты Москвы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Неизвестный сообщил, что существует угроза взрыва всех аэропортов Москвы, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о том, что "заминированы" все воздушные гавани Московского региона. В связи с этим усилены меры безопасности", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники экстренных службах, правоохранители и кинологи, проводится проверка. Аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что проверка проводится во всех торговых центрах Москвы и Подмосковья после анонимного сообщения о "минировании". В Москве часть ТЦ эвакуируют, в частности, есть информация о том, что порядка 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина вывели на улицу. Кроме того, эвакуирован торговый комплекс "Шоколад".