СМИ: в сериале "И просто так" убрали из финальной серии сцену с участием Криса Нота

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Сцена с участием американского актера Криса Нота, обвиненного в сексуальном насилии, вырезана из финального эпизода сериала "И просто так". Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал Variety.

Финальная серия "И просто так", являющегося продолжением сериала "Секс в большом городе", должна выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля текущего года. По информации издания, она содержала сцену с участием Нота, персонаж которого погиб в начале сериала.

В результате скандала, разгоревшегося после того, как по меньшей мере три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии и домогательствах, авторы картины решили убрать из финальной серии сцену с его участием. По информации Variety, они посчитали, что кадры, на которых появляется персонаж Нота, не имеют большого значения для повествования, а потому могут быть устранены.

После появления 16 декабря первых обвинений в адрес Нота он был отстранен от участия в сериале "Уравнитель", а также лишился нескольких контрактов. Нот обвинения в свой адрес отвергает.

Культовый американский сериал "Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на кабельном канале HBO, всего было снято шесть сезонов. Сериал основан на одноименном романе Кэндес Бушнелл. Действие многосерийной комедийной драмы о четырех подругах, независимых успешных женщинах, разворачивается в Нью-Йорке. В телесериале поднимаются различные социальные темы: феминизма, роли женщины в современном обществе, однополых отношений, секса и любви.