Путин рекомендовал властям Бурятии проанализировать причины аварии на ТЭЦ в Удан-Удэ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Бурятии проанализировать причины аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ, из-за которой в конце декабря был введен режим ЧС, и принять меры по недопущению таких ситуаций. Это следует из опубликованного в четверг на сайте Кремля перечня поручений главы государства по итогам большой пресс-конференции.

Что известно об аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

"Рекомендовать правительству Республики Бурятия проанализировать причины возникновения в Улан-Удэ чрезвычайной ситуации с теплоснабжением и принять меры, направленные на недопущение подобных ситуаций", - говорится в сообщении.

Срок исполнения - 30 января 2022 года.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, что привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, в результате аварии было ограничено теплоснабжение около 1 тыс. домов, ограничена подача горячей воды. Энергетикам удалось произвести ремонт и запустить оборудование в работу по временной схеме. 27 декабря во всех жилых домах и социальных учреждениях было восстановлено теплоснабжение, 28 декабря во всех объектах появилась горячая вода.

Энергетики ТЭЦ-1 в Улан-Удэ проводят ремонт оборудования, которое пострадало после пожар, по предварительным данным, ущерб составляет несколько десятков миллионов рублей. По факту ЧП на ТЭЦ-1 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса").