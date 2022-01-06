Патриарх Кирилл призвал молиться Богу за властей и народ, чтобы "избежать катаклизмов"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун Рождества Христова призвал верующих молиться за властей, за народ и "весь род человеческий", чтобы Господь осветил их путь своим светом и помог избежать личных, семейных, государственных и других катаклизмов, которые сегодня сотрясают мир.

В четверг, 6 января, у православных христиан наступил последний и самый строгий день многодневного Рождественского поста - Сочельник.

"Мы знаем, как много катаклизмов в мире, как много нестроений, как и сегодня становится все более и более сложной и опасной международная обстановка, в том числе и вокруг нашей страны. Но мы должны просить Господа, чтобы Он свет своей благодати, этот великий прожектор, указывающий правильный путь, возжег перед очами и власть имущих, и всего нашего народа, да и всего рода человеческого. Потому что только следуя в этом божественном луче света, можно избежать личных, семейных, государственных и иных катаклизмов, которые сегодня в том числе и сотрясают род человеческий", - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Бог - это "светлый и ясный луч", который, однако, не предопределяет жизни человека и не является силой, которая его "тащит подобно тому, как локомотив тащит за собой вагоны". Человеку, по словам патриарха, дана свобода идти вперед, а Господь "высвечивает этот путь".

"Но если человек тушит этот прожектор - Божественного света, света Христова - своим неверием, своим безбожием, своим отрицанием Бога, своими греховными делами, то прожектор тухнет. А дальше - все как будет", - добавил первоиерарх РПЦ.