Папа Римский Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством

ВАТИКАН, 6 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ходе своей проповеди в четверг на площади Святого Петра поздравил представителей Восточных церквей, как православных, так и католических, отмечающих Рождество 7 января, с наступающим праздником.

"Сегодня я думаю о братьях и сестрах из Восточных церквей, как католических, так и православных, которые отмечают Рождество Христово завтра. Поздравляю и желаю мира и всего наилучшего. Пусть Христос освещает ваши семьи", - сказал понтифик перед собравшимися на площади верующими по завершении торжественной службы и проповеди по случаю отмечаемого католической церковью праздника Богоявления (день святой Епифании), который совпадает с приходом волхвов к новорожденному Иисусу, описанным в Евангелии.

Сегодняшними религиозными торжествами и ставшим в Италии детским праздником Бефаны завершаются рождественские каникулы.