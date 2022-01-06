Сотни православных паломников празднуют Рождество в Вифлееме

ВИФЛЕЕМ /Государство Палестина/, 6 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Несколько сотен православных паломников собрались в четверг на рождественский сочельник в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, который традиционно считается местом рождения Иисуса Христа. По ведущей к Базилике Рождества Христова улице Звезды прошел традиционный парад с барабанами палестинских скаутов и Рождественский крестный ход во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Несмотря на пандемию, жизнь должна продолжаться, праздник, который праздновали испокон веков, нельзя отдавать на откуп болезни. Мы приехали в Вифлеем всей семьей, чтобы почувствовать здесь атмосферу настоящего праздника, и не прогадали", - рассказала в беседе с ТАСС Ирина, которая живет, по ее словам, в пригороде Иерусалима. Въезд в Вифлеем для иностранцев возможен только через Израиль, который из-за распространения омикрон-штамма с 29 ноября полностью закрыл границы для иностранных граждан. Возобновление туризма для вакцинированных одобренными ВОЗ прививками ожидается 9 января, поэтому в этом году в Вифлеем могут попасть лишь паломники, проживающие в Палестине и Израиле.

"Второе Рождество подряд мы встречаем без туристов. Очень жаль, очень тяжело, но мы ждем. Туристов нет, но мы справляемся как можем. Поздравляю всех с праздником Рождества", - сказал ТАСС управляющий одной из туристических лавок в центре Вифлеема. "В следующем году на Рождество обязательно приезжайте к нам в Палестину, надеюсь, к тому времени коронавирус уже уйдет в прошлое", - добавил он.

На Ясельной площади у Базилики Рождества относительно многолюдно: сотни паломников, уличные торговцы, скауты, уличные артисты, выступающие на сцене, смонтированной у ели высотой в 15 м. Безопасность в районе празднования обеспечивают десятки представителей палестинской превентивной службы безопасности. Ясельную площадь и подходы к Храму Рождества, а также пешеходные улочки и проулки вокруг него патрулируют вооруженные бойцы палестинской президентской гвардии и усиленные наряды местной полиции.

Вифлеем без туристов

Конец года и рождественские торжества традиционно становятся для Вифлеема пиком туристического сезона. Но уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса этот город лишен основного источника дохода - иностранных туристов. Турпоток только начал восстанавливаться в 2019 году после обострения обстановки в области безопасности в регионе, как в начале 2020 года израильские власти приняли решение закрыть границы для иностранных граждан из-за распространения коронавируса.

Худшим по количеству паломников в Вифлееме в прошлом десятилетии, до начала пандемии, считался 2014 год. Тогда границы не закрывались, но турпоток резко сократился из-за обострения ситуации в области безопасности на Западном берегу реки Иордан, массированных ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и длившейся 50 дней в июле-августе того года израильской военной операции. В 2017 году поток туристов в Вифлеем вновь сократился после того, как само празднование Рождества было политизировано экс-президентом США Дональдом Трампом. Президент 6 декабря 2017 года выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива, что вызвало новый виток насилия в регионе.