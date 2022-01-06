Митрополит Иларион поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поздравил верующих с наступающим праздником Рождества Христова и пожелал всем, чтобы в новом году закончилась постигшая мир пандемия.

"Я хотел бы пожелать, чтобы в новом году как можно меньше людей болели и умирали. Я хотел бы пожелать, чтобы закончилась постигшая нас пандемия коронавируса. Хотел бы пожелать, чтобы все мы были счастливы, чтобы Господь каждого из нас укреплял и помогал бы нам на нашем жизненном пути", - сказал митрополит Иларион в своем рождественском видеообращении к верующим.

Он отметил, что вера помогает христианам преодолевать жизненные трудности, болезни и скорби. "Она помогает нам переносить скорби, которые приходят от ближних, и она же помогает нам переносить смерть наших ближних", - добавил представитель Русской православной церкви.

Он отметил, что Рождество - это великий праздник, который напоминает "о том, что Бог стал человеком, что Бог захотел прожить нашу человеческую жизнь, стал одним из нас". "Он воплотился для того, чтобы даровать нам спасение и жизнь вечную, чтобы даровать нам надежду, укрепить нашу веру и чтобы укрепить в нас любовь", - сказал митрополит Иларион.

Русская православная церковь в пятницу, 7 января, отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 23:00 6 января начнет совершать Божественную литургию в кафедральном храме Христа Спасителя.