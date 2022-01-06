Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово.

Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе - архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов.

Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы "Россия-1", "Спас", а также официальный сайт Московского патриархата.

В связи с пандемией в храмах и монастырях Русской православной церкви продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Седьмого января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также церковь Чешских земель и Словакии. В этот же день Рождество празднуется в афонских монастырях, у старообрядцев и греко-католиков.

Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают святки (святые дни), когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.