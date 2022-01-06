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Новый год и Рождество

Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе - архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

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Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово.

Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе - архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, прихожане столичных храмов.

Прямую трансляцию ночной патриаршей службы ведут Первый канал, телеканалы "Россия-1", "Спас", а также официальный сайт Московского патриархата.

В связи с пандемией в храмах и монастырях Русской православной церкви продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Седьмого января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также церковь Чешских земель и Словакии. В этот же день Рождество празднуется в афонских монастырях, у старообрядцев и греко-католиков.

Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают святки (святые дни), когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Теги
РоссияНовый год и РождествоКирилл (патриарх)
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