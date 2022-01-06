Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом торжественного рождественского богослужения в столичном храме Христа Спасителя пожелал верующим стать "наследниками великой победы Христа над грехом" и выразил надежду на прекращение войн и "междоусобных браней" на территории исторической Руси.

"Хотел бы в первую очередь пожелать вам от Господа, от его милости, благодати, мира, спокойствия, любви, здоровья - всего того, что необходимо нам в нашей повседневной жизни. Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе и на территории исторической Руси. Чтобы действительно и мир, и справедливость, и покой воцарились в жизни людей", - сказал патриарх, выступая с кратким приветственным словом в соборе.

По его словам, люди имеют право на это, потому что "сам Господь пострадал именно для того, чтобы искупить грехи и дать возможность людям наслаждаться миром, радостью, покоем и счастьем".

"Нам только необходимо стать наследниками этой великой победы Христа над грехом - через нашу веру, через добрые дела, которые мы должны совершать, через молитву", - отметил предстоятель.

Рождение в Вифлееме Богомладенца Иисуса патриарх назвал "великим, эпохальным событием - наверное, самым главным событием во всей человеческой истории".

Православные христиане 7 января отмечают один из главных христианских праздников - Рождество Христово.