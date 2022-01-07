Православные верующие встречают Рождество Христово богослужениями и концертами

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Русская православная церковь в пятницу отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января возглавил божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве, различные праздничные мероприятия в связи с Рождеством пройдут во многих регионах России.

Прямую трансляцию ночной патриаршей службы в эти минуты ведут Первый канал, телеканалы "Россия-1", "Спас", а также официальный сайт Московского патриархата. Днем в пятницу на телеканале "Россия-1" выйдет также традиционное рождественское интервью предстоятеля РПЦ.

Торжественные богослужения пройдут и во всех храмах Русской православной церкви. В связи с пандемией в церквях и монастырях продолжают действовать санитарные правила и ограничения, введенные весной 2020 года, в том числе масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Начало празднования рождения Спасителя относится к апостольским временам. Седьмого января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская поместные церкви, а также церковь Чешских земель и Словакии. В этот же день Рождество празднуется в афонских монастырях, у старообрядцев и греко-католиков.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают ключевым событием всей человеческой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

Сразу вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают Святки (святые дни) - время особой духовной радости, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Рождение Христа

Согласно Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование императора Августа. Август повелел сделать тогда всенародную перепись по всей Римской империи. Праведный Иосиф Обручник и Богородица, происходившие от рода Давидова, отправились для этого в город своих предков Вифлеем, но там все места в гостиницах были заняты. Они смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, где и родился Богомладенец.

Христиане верят, что Мария зачала непорочно, от Святого Духа: таким образом младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. По преданию, первыми рожденному Спасителю мира поклонились местные пастухи, которым перед этим явились ангелы, и "волхвы" - древние мудрецы и звездочеты с Востока, которым тоже особым образом было возвещено о рождении Иисуса в Вифлееме.

В своей проповеди в канун Рождества глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион обратил внимание на то, что "Господь пришел не в славе, а в смирении", и "родился не в царском чертоге, а в убогом вертепе, положен был не в царственную колыбель, а в ясли для скота".

"Мы видим, как в тишине, в безмолвии и безвестности рождается Господь Иисус Христос. Вокруг него нет толп людей, которые бы поклонялись Ему, - есть только несколько человек, которым Бог открыл, что Он - Спаситель мира, какие-то непонятные и загадочные люди из далекой страны. Мы даже не знаем, чем они занимались, и почему именно их Господь избрал для того, чтобы они пришли и поклонились Спасителю", - сказал митрополит.

По его словам, в то время израильский народ, помня о пророчествах своих праведников, действительно ожидал Мессию, спасителя, но не смиренного проповедника покаяния, а могущественного властителя из царского рода, который бы воцарился над Израилем и изгнал римских оккупантов из земли предков, дав бы при этом и самим израильтянам править всеми народами.

"Поэтому когда Спаситель вырос, вышел на проповедь, его немногие распознали как Мессию, а народ израильский отверг его, они ждали другого. Но Господу угодно было прийти для того, чтобы спасти не только народ израильский, но чтобы спасти весь мир, чтобы изменить историю всего человечества... Для того, чтобы всем людям открыть путь ко спасению и каждому человеку даровать жизнь вечную", - добавил архиерей.

Пандемия и Рождество

В этом году в своем Рождественском послании патриарх Кирилл коснулся, в том числе, темы пандемии коронавируса, отметив, что "губительное поветрие" все еще вносит свои коррективы в жизнь людей и сегодня им очень не хватает "ощущения безопасности, защищенности и спокойствия".

"Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел", - говорится в послании патриарха.

Предстоятель Русской церкви напомнил, что Богородица в один из самых важных моментов своей жизни тоже находилась в очень стесненных обстоятельствах - в чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако, добавил патриарх, сердце Богоматери переполняла любовь к Христу и Богу: "эта любовь преображала все вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа".

"Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает все творение, <…> ощутим себя окруженными любовью Божией и объединенными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния", - призвал патриарх.

Первоиерарх РПЦ отметил, что родившийся на земле Христос уже все сделал для спасения человека, и ему остается "только принять Его любовь и ответить на нее своими поступками - жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом" при любых обстоятельствах. Тогда, говорится в обращении, утраченное райское блаженство вновь станет реальностью, и человек сможет "непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом".

Рождество в регионах

Главное Рождественское богослужение в Санкт-Петербурге проходит в Казанском кафедральном соборе, его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Прямую трансляцию ведет телеканал "Санкт-Петербург", сообщили ТАСС в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. В городе в дни каникул в разных районах работают рождественские ярмарки. На новогодних базарах в Новой Голландии и "Севкабель Порту" можно попробовать угощения из разных стран - от корейского пян-се до чешского трдельника, а также купить близким подарки ручной работы. В рождественские дни гостей будут ждать и на фестивале "Морская зимняя сказка" в Кронштадте. Кроме того, пройдет целый ряд концертов, посвященных празднику. Так, 7 января в "Планетарии №1" будет звучать орган.

Жителей и гостей Новгородской области на Рождество ждет необычный подарок: впервые областной центр посетит "Поезд Деда Мороза". Юные новгородцы смогут не только пообщаться со сказочным героем, но и получить от него подарок.

В Шуе Ивановской области в этом году в третий раз пройдет фестиваль "Русское Рождество", в рамках которого в городском парке будут представлены уникальные арт-объекты. Среди них - световой храм высотой с пятиэтажный дом, повторяющий очертания храма Спаса Нерукотворного, разрушенного в 1930 году. В Воронеже большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн: так, в социальных сетях предлагается послушать праздничные поздравления от священнослужителей Казанского храма.

В Северной Осетии рождественские богослужения пройдут во всех православных храмах и двух монастырях: Богоявленском женском монастыре и самой высокогорной обители России - Аланском Свято-Успенском мужском монастыре. "8 января в академическом Русском театре им. Евгения Вахтангова состоится Архиерейская елка и благотворительный показ детского спектакля "Конек-Горбунок", - рассказала представитель пресс-службы Владикавказской и Аланской епархии.

Празднование Рождества на Камчатке начнется с традиционного Крестного хода от морского собора до центральной площади Петропавловска-Камчатского. Рождество в Хабаровском крае отметят концертами и сказочными спектаклями в театрах и филармонии, на набережной Амура, где залили самый большой на Дальнем Востоке каток, пройдут веселые старты для всех желающих и мастер-класс по керлингу. В Омске состоится традиционный полумарафон, который проходит в Рождество с 1991 года и собирает в своих рядах до 1,5 тыс. любителей бега со всего мира ежегодно. В Кузбассе в этот день подведут итоги акции "Рождество для всех и каждого", в рамках которой в торговых центрах города установили 70 елок, украшенных открытками с желаниями воспитанников детских домов.

В Екатеринбурге на площади перед Храмом-на-Крови 7 января подведут итоги XVI Фестиваля ледовой скульптуры "Вифлеемская звезда - 2022", в котором 23 команды из разных уголков России соревнуются в создании ледовых скульптур о праздновании Рождества Христова, подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской и многом другом. А в главном храме Курганской области - Александро-Невском Кафедральном соборе - пройдет рождественский концерт, на котором совместно с артистами филармонии выступит церковный хор.