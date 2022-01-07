Патриарх Кирилл заявил, что глобальная война может означать конец человеческой истории

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Война ядерных держав сегодня может означать практически "конец человеческой истории", Русская церковь здесь выступает только за мир, но "подлинного мира не может быть без справедливости". Об этом заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Если говорить об отношениях между Востоком и Западом, то мы все заинтересованы в том, чтобы, конечно, сохранялся мир. Чтобы грозное и разрушительное вооружение, которое сегодня есть в наличии и там, и там, никогда не было приведено в действие, потому что война сегодня практически может означать конец человеческой истории", - сказал патриарх.

По его словам, когда он смотрит иногда телевизионные передачи и слышит какие-то выступления по радио, то порой удивляется "близорукой позиции" некоторых политиков, особенно на Западе, которые "считают, что сегодня Россию можно победить силой, заставить, принудить и так далее". Все эти заявления, отметил патриарх, "по милости Божией не реализуются ни в какие практические действия". Он выразил надежду, что этого и не произойдет, потому что "наличие ядерного оружия сегодня может привести все эти конфликты к глобальной трагедии".

"Церковь постоянно выступает за мир, но не просто за мир, не просто "давайте, ребята, жить дружно", а за мир и справедливость. Потому что не может быть подлинного мира без справедливости. А это большой вызов, конечно, для всех нас, но в значительной мере сегодня это вызов и для западной цивилизации", - сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ констатировал, что сегодняшний секуляризированный западный мир многое потерял, стал "идейно абсолютно не нейтральный", и в этом мире есть "целый ряд убеждений и взглядов, которые считаются неприемлемыми для общества". "У меня есть большое опасение, что в какой-то момент и религиозные взгляды, и вытекающие из этих религиозных взглядов модели поведения могут быть также неприемлемы", - добавил патриарх.

Об активизации экстремистских группировок

Русская православная церковь разделяет озабоченность Иерусалимского патриарха Феофила III в связи с попытками вытеснения христианского присутствия со Святой земли в условиях активизации экстремистских группировок, и предупреждает о недопустимости проявлений радикализма и фанатизма в межрелигиозных отношениях, заявил в патриарх.

Ранее патриарх Феофил и другие главы христианских церквей Иерусалима выступили с обращением, в котором заявили о "неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество". В заявлении, которое опубликовал сайт Иерусалимского патриархата, духовные лидеры призвали власти Израиля, Иордании и Палестины защитить верующих и поспособствовать созданию "особой христианской зоны культурного наследия" в Старом городе Иерусалима.

"Конечно, озабоченность блаженнейшего патриарха [Феофила] нам очень близка, мы знаем всю эту историю и вообще знаем о тех трудностях, в которых находится Иерусалимская церковь. Мы солидарны с блаженнейшим, мы будем, конечно, выступать в защиту Иерусалимского патриархата, в том числе и за сохранение принадлежащей ему собственности. Но должен сказать, что межрелигиозные отношения, которые сопровождаются проявлением радикализма и фанатизма, очень опасны", - сказал патриарх.

Он признал, что в той среде, в которой живут христиане Святой земли, присутствует радикализм, который искусственно подпитывается религиозной идеей. Подобные вещи вызывают особое беспокойство, поскольку человечество всегда страдало от религиозных войн, напомнил первоиерарх РПЦ.

"Но христианство - это религия мира, <...> христианская идея не может сопровождаться никаким радикализмом. Наша проповедь основывается на том, что мы надеемся на ее принятие без всякого принуждения теми людьми, к которым эта проповедь обращается. <...> Русская православная церковь всегда выступает за диалог, в том числе за диалог с представителями других религий, чтобы искать общие позиции и попытку выработать общее отношение к тому, что сейчас происходит в мире и в межрелигиозных отношениях", - заключил патриарх.