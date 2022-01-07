Православные христиане встретили Рождество в Чехии и Словакии

ПРАГА, 7 января. /ТАСС/. Православные христиане встретили праздник Рождества Христова в храмах на канонической территории Православной Церкви Чешских земель и Словакии (ПЦЧЗС). Об этом ТАСС сообщил в пятницу настоятель собора Святых Апостолов Петра и Павла в городе Карловы Вары (Западная Чехия) и Подворья Русской Православной Церкви при автокефалии протоиерей Николай Лищенюк.

"Православные христиане, дети автокефальной ПЦЧЗС и находящиеся на ее канонической территории православные верующие из других государств, встретили Рождество, - отметил он. - Службы в храмах проходили с соблюдением действующих в Чехии и Словакии ограничений из-за коронавируса".

Традиционные рождественские службы прошли в Петропавловском соборе в Карловых Варах и храме Святой Людмилы при посольстве РФ в Праге. "В условиях эпидемии коронавируса молящихся было меньше по сравнению с периодом до пандемии. Нет туристов из России и других православных стран, которые приходили к нам на праздничные службы", - сказал священник.

Тем не менее, в Карловых Варах побывало много православных верующих из восточных районов Германии. Для них Петропавловский собор является ближайшим к дому. Он стал местом, куда они уже традиционно приезжают вознести молитвы и пообщаться с братьями по вере.

В текущем году будет отмечаться 125-летие собора Святых Апостолов Петра и Павла. Недавно была завершена его комплексная реставрация. Ярко горящие на солнце золотые купола доминирующего над центром города православного храма видны за несколько километров и привлекают внимание въезжающих в Карловы Вары.