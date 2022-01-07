Патриарх заявил, что празднование Рождества должно не заслонять, а укреплять живую веру

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Торжественное празднование в России Рождества Христова, сопровождаемое в последние годы многими различными церковными и светскими мероприятиями, не должно заслонять от людей живую веру - только следуя сути христианства, жизни по заповедям, человек "обретает полноту жизни, а значит, и счастье". Такое мнение высказал в пятницу в рождественском интервью телеканалу " Россия-1 " Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отвечая на вопрос о том, как сделать так, чтобы череда красивых событий в Рождество не заменила людям живую веру, предстоятель Русской православной церкви отметил, что "надо, чтобы череда этих событий укрепляла веру".

"Для того чтобы это происходило, надо, чтобы люди, входя в эту атмосферу Рождества, наслаждаясь этой атмосферой, все-таки задавали себе вопрос о самом главном: а что для меня Христос сегодня значит? Вот Он пришел, родился, все это овеяно сейчас таким замечательным фольклором, культурной традицией, а на самом-то деле? Ведь с приходом Христа произошла колоссальная мировоззренческая, глобальная революция. Он открыл нам действительно путь к человеческому счастью", - сказал патриарх.

По его словам, евангельские заповеди лишь на первый взгляд кажутся трудными, однако "счастья без преодоления трудностей быть не может".

"Трудности заповедей - они, по сути, трудностями не являются. Разве не трудным является, допустим, построение добрых отношений в семье? <...> Если человек их [заповеди] осуществляет, то он входит в такую реальность, которую мы называем простым человеческим словом "счастье". Дай Бог, чтобы у современных людей понятие чисто религиозное, понятие Рождества Христова связывалось, во-первых, с их верой и, во-вторых, с пониманием того, что через веру, через близость к Богу человек обретает полноту жизни, а значит, и человеческое счастье", - заключил патриарх.

Православные христиане 7 января отмечают один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают ключевым событием всей человеческой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.