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Аэропорт Челябинска возобновил работу, прерванную из-за непогоды

По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны восемь утренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Махачкалу

ТАСС, 7 января. Международный аэропорт Челябинска возобновил работу, прерванную из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается в пятницу в официальном аккаунте авиаузла в Instagram.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиаузла ранее сообщали о его закрытии с 04:00 до 11:00 (02:00 - 09:00 мск) для расчистки и обработки взлетно-посадочной полосы, затем время для выполнения данных работ продлили. По данным онлайн-табло аэропорта, задержаны восемь утренних рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Махачкалу, еще один был отменен. В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле надзорного ведомства.

По данным сайта Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 января в регионе ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах метели, гололедные явления.

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РоссияЧелябинская область
Пандемия COVID-19
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