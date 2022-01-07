ТАСС, 7 января. Международный аэропорт Челябинска закрыли из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург и Махачкалу, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"7 января 2022 года в аэропорту Баландино произошла задержка рейсов в связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний Nordwind Airlines, "Россия", Red Wings. Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили ТАСС, что связи с неблагоприятными погодными условиями он закрыт с 04:00 до 11:00 местного времени для расчистки взлетно-посадочной полосы. По данным сайта Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 января в регионе ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах метели, гололедные явления.