Ограничение движения на трассе М-5 в Челябинской области продлили до конца суток

ТАСС, 7 января. Ограничение движения на трассе М-5 в Челябинской области от города Аша до развязки на город Чебаркуль, введенное утром в пятницу из-за непогоды, продлили до конца суток 7 января. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона ранее сообщило о временном ограничении движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на данном участке автодороги с 06:00 (04:00 мск) до улучшения погодных условий.

"Введенное сегодня утром ограничение на участке с 1 548 по 1 796 (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М-5 "Урал" продлено до 24:00 часов 7 января. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении", - говорится в сообщении.

По данным сайта Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 января в регионе ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах метели, гололедные явления. В телеграм-канале Миндортранса области сообщается, что на региональных трассах работают 176 единиц уборочной техники.