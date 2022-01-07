Коллеги Тимофеевского выразили соболезнования в связи со смертью писателя

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский был масштабной личностью. Его талант и готовность делиться знаниями позволили родиться новому поколению авторов, сказал ТАСС историк анимации, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Тимофеевский умер в пятницу после тяжелой болезни. Об этом сообщила его жена Наталья.

"Он, конечно, был масштабной личностью в анимации. Он был талантливым всесторонне. Всегда притягивал талантливых людей на студию, очень хороших авторов. Он задавал такую планку, что начинали тянуться и соответствовать его масштабу личности. Включались в игру", - рассказал он.

По словам Капкова, Тимофеевский сделал отечественную анимацию значительнее. Он щедро делился опытом, проводя семинары и встречи. Благодаря этому родилось целое поколение новых талантливых мастеров. "Он был человек выдающийся", - заключил Капков.

Литературовед Олег Лекман в разговоре с ТАСС отметил прекрасное чувство юмора и доброту Тимофеевского.

"Александр Павлович был замечательным детским поэтом и добрым человеком. Он написал очень много хороших стихотворений. У него было прекрасное чувство юмора", - рассказал он. По словам Лекманова, Тимофеевский также писал замечательные стихи для взрослых, которые "украшали собой современную русскую поэзию".

Строки писателя, поэта и сценариста Александра Тимофеевского полны искренней радости от повседневных событий и вещей, сказал ТАСС генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

"Поэзия Александра Тимофеевского обладает по-настоящему редким свойством: она кажется простой, доступной даже ребенку, но взрослых она заставляет задуматься. Самое главное - в его строках очень много жизни, искренней радости от повседневных событий и вещей. Неудивительно, что стихи Александра Тимофеевского не раз становились основой для песен к мультфильмам и одинаково любимы несколькими поколениями зрителей нашей страны", - рассказал он.

По мнению Машковцева, жизнелюбие Тимофеевского, которое отразилось в его работах, останется с нами и будет долгие годы передаваться от родителей к детям.