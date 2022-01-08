Постояльцев пансионата для пожилых в Кузбассе после пожара перевели в другие соцучреждения

КЕМЕРОВО, 8 января. /ТАСС/. Власти Кемеровского муниципального округа совместно с МЧС организовали перевод постояльцев частного пансионата для престарелых "Золотой век", где минувшей ночью произошел пожар, в другие социальные учреждения. Им обеспечен необходимый уход и питание, сообщается в субботу на официальном сайте муниципалитета.