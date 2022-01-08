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Постояльцев пансионата для пожилых в Кузбассе после пожара перевели в другие соцучреждения

Их обеспечили медикаментами, теплыми вещами и питанием

КЕМЕРОВО, 8 января. /ТАСС/. Власти Кемеровского муниципального округа совместно с МЧС организовали перевод постояльцев частного пансионата для престарелых "Золотой век", где минувшей ночью произошел пожар, в другие социальные учреждения. Им обеспечен необходимый уход и питание, сообщается в субботу на официальном сайте муниципалитета.

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"43 постояльца были перевезены и размещены в частный дом-интернат, пансионат и в МКОУ "Березовская основная общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки" в селе Березово. Все обеспечены медикаментами, теплыми вещами и питанием", - говорится в сообщении.

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