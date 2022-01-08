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В Дагестане нашли рыбаков, которые вышли в Каспийское море 4 января

Они живы и здоровы

МАХАЧКАЛА, 8 января. /ТАСС/. Рыбаки, которых искали с 6 января в Дагестане, найдены. Они живы и здоровы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Рыбаки найдены в районе Нордового острова рядом с населенным пунктом Брянск Кизлярского района. Живы и здоровы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рыбаки найдены местными жителями.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дагестане с 6 января ищут двоих рыбаков, которые 4 января вышли в Каспийское море на резиновой лодке. К поискам привлекался вертолет МЧС.

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