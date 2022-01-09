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В Челябинской области сняли введенные из-за непогоды ограничения на участке трассы М-5

Отрезок дороги от города Аша до развязки на Чебаркуль вновь стал доступен для автобусов, такси и грузового транспорта

ТАСС, 9 января. Ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта на участке трассы М-5 "Урал" в Челябинской области от города Аша до развязки на город Чебаркуль, введенное из-за непогоды, снято. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД в воскресенье.

"Управление ГИБДД Челябинской области сообщает, что введенное ранее ограничение на участке с 1 548-го по 1 796-й км (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М-5 "Урал" снято, движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 07:00 09.01.2022 года (05:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее движение для пассажирских автобусов и грузового транспорта на данном участке автодороги было ограничено с утра 7 января из-за опасных погодных условий, в том числе снегопада.

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