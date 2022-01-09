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Протесты в Казахстане

До 10 самолетов ВКС РФ эвакуируют порядка 1 тыс. россиян из Казахстана

Ожидается, что на одном самолете будут вывозить по 100-150 человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Около 10 самолетов военно-транспортной авиации планируется задействовать для эвакуации сегодня около 1 тыс. человек из Казахстана. Об этом сообщил ТАСС источник в регионе.

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"Планируется, что будет задействовано около 10 самолетов ВСК РФ для эвакуации около 1 тыс. человек из Казахстана", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что на одном самолете будут вывозить по 100-150 человек.

Первые три самолета ВКС с россиянами уже вылетели из Казахстана в Москву.

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КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
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