До 10 самолетов ВКС РФ эвакуируют порядка 1 тыс. россиян из Казахстана

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Около 10 самолетов военно-транспортной авиации планируется задействовать для эвакуации сегодня около 1 тыс. человек из Казахстана. Об этом сообщил ТАСС источник в регионе.

На эту тему

"Планируется, что будет задействовано около 10 самолетов ВСК РФ для эвакуации около 1 тыс. человек из Казахстана", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что на одном самолете будут вывозить по 100-150 человек.

Первые три самолета ВКС с россиянами уже вылетели из Казахстана в Москву.