В Забайкалье вернули проверку QR-кодов о вакцинации при входе в торговые центры

ЧИТА, 10 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края с 10 января вернуло для торговых центров обязанность проверять у посетителей QR-коды о вакцинации от коронавируса на входе в здание. Ранее эту меру перенесли на кассы заведений внутри торговых центров, сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономического развития региона.

Проверка QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга начала действовать в регионе с 25 октября, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры. В последнем случае власти сначала возложили обязанность проверки на владельцев торговых центров, однако позже адресовали требование продавцам и кассирам, что вызвало недовольство группы предпринимателей.

"Сегодня сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете", - приводятся в сообщении слова вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Без QR-кода жителям разрешено посещать аптеки и продуктовые магазины, если только те не находятся в торговых центрах.

За все время в регионе зарегистрировано 97 057 случаев заражения коронавирусом, выписаны 87 170 человек, 2 246 пациентов умерли. Завершили вакцинацию более 543 тыс. жителей, всего региональное правительство планирует привить не менее 80% взрослого населения, это порядка 633 тыс. человек.