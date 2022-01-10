В Псковской области план вакцинации от коронавируса выполнили на 66%

ПСКОВ, 10 января. /ТАСС/. План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнили уже на 66%, сообщил в понедельник губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram .

"На прошлой неделе прививку сделали 1 249 человек. На настоящий момент выполнено 66% плана вакцинации", - написал губернатор. В конце октября 2021 года пресс-служба администрации области отмечала, что план по вакцинации от этой инфекции в регионе выполнен на 50%.

Власти региона 21 декабря сообщали о том, что динамика вакцинации от коронавируса в Псковской области за две недели сократилась на 30%. По данным губернатора, на данный момент первый компонент вакцины получили более 266,5 тыс. человек, примерно столько же жителей региона полностью завершили вакцинацию.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 72 168 человек, выздоровели 68 545 пациентов, 1 313 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.