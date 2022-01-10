В Калининграде нашли останки еще двух советских солдат, погибших в 1945 году

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Останки еще двух советских солдат, павших в боях при штурме Кенигсберга в начале апреля 1945 года, обнаружены в Калининграде на участке реконструируемой городской улицы, где накануне нашли еще двух красноармейцев. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

Ранее сообщалось, что 9 января при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина подрядчиками при проведении земляных работ обнаружены останки двух советских солдат, которые погибли в ходе штурма города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

"10 января при детальном обследовании поисковиками грунта на реконструируемом участке этой же улицы обнаружены останки еще двух советских солдат. Рядом с прахом одного из них найдены карандаш, две бережно завернутые в ткань зажигалки и нагрудный знак "Гвардия". У другого - ботинок бойца РККА", - рассказал Хисамов.

Собеседник отметил, что "вероятнее всего, во время производства земляных работ было вскрыто первичное захоронение солдат, произведенное сразу после боя". Каких-либо предметов, которые позволили бы установить имена воинов, пока обнаружить не удалось. Но поисковики надеются это выяснить.

"По архивным документам известно, что в этом районе города-крепости Кенигсберга при его штурме советскими войсками 6-9 апреля 1945 года активно действовала, в частности, 84-я гвардейская стрелковая дивизия. Имена бойцов этой дивизии, погибших тогда в ожесточенных боях, сегодня значатся на мемориальных плитах братских могил в Калининграде. Нельзя исключать, что солдаты, останки которых найдены, из этого войскового соединения", - сказал Хисамов.

На территории современной Калининградской области проходили ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции советских войск. В результате войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.