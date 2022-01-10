Аэропорт Белгорода возобновил прием и отправку самолетов

ТАСС, 10 января. Международный аэропорт Белгорода возобновил прием и отправку рейсов, которые были отменены или задержаны из-за непогоды, сообщили ТАСС в справочной службе.

"Аэропорт открыт, прием и отправка рейсов возобновлены", - сказала собеседница агентства.

В понедельник из-за непогоды, в том числе тумана международный аэропорт Белгорода закрылся на прием и отправку самолетов. Два рейса в Домодедово отменены, в настоящее время задержаны вылеты Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург.

Кроме того, 10 января самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings рейсом Москва - Белгород после приземления выкатился на 40 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 47 пассажиров и шесть человек экипажа, пострадавших нет. По факту выкатывания самолета за пределы ВПП прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.