Церемония прощания с телеведущими братьями Богданофф прошла в Париже

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Церемония прощания с телеведущими Гришкой и Игорем Богданофф состоялась в понедельник в церкви Мадлен в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как отмечает телеканал, церемония была "очень эмоциональной". Проститься с братьями пришли несколько сотен человек, включая их родных и близких, а также деятелей искусства.

Церемония прошла в церкви Мадлен, где в декабре 2017 года Франция прощалась с легендой рок-н-ролла Джонни Холлидеем.

Братья Богданофф умерли в возрасте 72 лет с интервалом в несколько дней: Гришка 29 декабря 2021 года, Игорь - 3 января 2022-го. Как сообщили в семье, известные телеведущие, не сделавшие прививки, умерли после заражения коронавирусом.

На французском телевидении братья работали с конца 1970-х, они вели передачу о научной фантастике. Ряд их выступлений, однако, вызывал критику научного сообщества, представители которого расценивали их как антинаучные или псевдонаучные. Критике подвергались и их научно-популярные книги. В конце 1990-х братья защитили докторские диссертации. Однако в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике Франции заявил, что их работы не представляют научной ценности.

Настоящие имена братьев - Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отец - русский художник татарского происхождения Юрий Михайлович Остасенко-Богданов (1928-2012), внук военного кавалериста Бориса Богданова, погибшего во время событий 1917 года. В ходе Второй мировой войны Юрий Богданов оказался на оккупированной территории и был угнан на принудительные работы в Германию. Ему удалось перебраться оттуда в Испанию, а после войны он остался во Франции.