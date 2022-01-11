Эксперт: бывшие советские республики не должны становиться частью НАТО

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Запад должен разработать новую архитектуру безопасности для нейтральных стран Восточной Европы, бывших республик Советского Союза, которых не нужно принимать в НАТО. Такое мнение выразил директор программы внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон в статье, опубликованной в понедельник в газете The Hill.

Он подчеркнул, что к переговорам о новой архитектуре безопасности в Европе необходимо подключить и Россию. "Пришло время, чтобы западные страны начали разрабатывать новую архитектуру безопасности для нейтральных стран Восточной Европы. Консультации должны начаться в рамках НАТО, а затем с участием самих этих стран, прежде чем мы будем вести переговоры о каких-либо договоренностях с Москвой. Но консультации на более философском и общем уровне могут начаться и с Россией на встречах [по гарантиям безопасности] на этой неделе", - уточнил О'Хэнлон.

Как пояснил ведущий эксперт Института Брукингса, "основной концепцией будущей безопасности в Восточной Европе было бы предоставление постоянного нейтралитета бывшим советским республикам, которые сейчас не входят в НАТО, - Украине, Молдавии и Белоруссии, а также Грузии, Армении и Азербайджану", которые не должны быть в Североатлантическом альянсе. По его мнению, новая архитектура безопасности потребует, чтобы Россия, как и НАТО, "обязалась помогать поддерживать безопасность Украины, Грузии и других государств региона".

Снятие антироссийских санкций

Следующим шагом должно стать снятие с России ряда рестрикций. "После этого соответствующие санкции, введенные против России из-за ее агрессии против соседей, будут сняты, хотя положения о [возможном] "возврате" останутся на случай, если Россия впоследствии нарушит свои обещания держать руки подальше от этих полностью суверенных и независимых государств", - считает эксперт.

Нейтральные страны, продолжил он, сохранят свои права на участие в операциях по обеспечению безопасности, в том числе проводимых НАТО, они смогут даже вступить в Евросоюз при определенных обстоятельствах. "Но они не будут американскими союзниками с формальной точки зрения. Мы не будем обещать защищать их, как если бы они были территорией США, что в конечном итоге означает быть частью НАТО", - добавил О'Хэнлон.

"Украина и Грузия - прекрасные, но далекие страны, которые трудно защищать и которые имеют гораздо меньшее значение для американской безопасности, чем для ощущения Россией своего места в мире и для ее ощущения собственной безопасности", - подчеркнул эксперт, указав на важность "не игнорировать обеспокоенность России". Он считает, что "серьезный разговор о порядке обеспечения безопасности в Восточной Европе назрел и этот разговор должен начаться прямо сейчас".

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.