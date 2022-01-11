ООН предложила два плана помощи афганцам на общую сумму $5 млрд в 2022 году

ООН, 11 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций предложила два плана по оказанию содействия населению Афганистана и перемещенным афганцам в соседних странах, которые предусматривают международное финансирование в размере более чем $5 млрд в 2022 году.

"ООН и неправительственные организации запускают сегодня совместные планы по реагированию, направленные на предоставление жизненно важной помощи для 22 млн человек в Афганистане и оказание поддержки 5,7 млн афганцев и местным сообществам в соседних странах, - обратили внимание во всемирной организации. - Гуманитарный план и план реагирования [по проблемам] беженцев требуют более $5 млрд международного финансирования в 2022 году. Люди в Афганистане имеют дело с одним из самых быстро развивающихся кризисов в мире. Половина населения сталкивается с острым голодом, более 9 млн человек оказались перемещены".

В организации отметили, без оказания поддержки в Афганистане "десятки тысяч детей могут умереть от недоедания, учитывая коллапс [системы] базовых услуг здравоохранения".

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в Афганистане грядет полномасштабная гуманитарная катастрофа. "Мой призыв очень срочный. Не закрывайте дверь перед афганцами. <…> Помогите нам нарастить масштабы [помощи] и предотвратить голод, болезни, недоедание и в конечном счете смерть, поддержав гуманитарные планы", - заявил Гриффитс.

План гуманитарного реагирования предусматривает выделение $4,4 млрд. Предполагается, что средства пойдут на продовольственную и сельскохозяйственную поддержку, здравоохранение, создание убежищ, обеспечение доступа к воде и на санитарные мероприятия.

Инициатива по беженцам предполагает финансирование в размере $623 млн 40 организаций, занимающихся здравоохранением, обеспечением продовольственной безопасности, вопросами образования, логистики и телекоммуникациями.