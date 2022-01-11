Мурашко: в РФ в праздники не зафиксировали серьезных сбоев в оказании медицинской помощи

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Серьезных сбоев в оказании медицинской помощи россиянам в период новогодних праздников не зафиксировано. Об этом во вторник сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Сегодня мы завершаем анализ отчетов регионов о проделанной работе в этот сложный период. Мы в новогодние праздники проводили также совещание с субъектами по оценке именно работоспособности всех систем. <...> Не зафиксировано системных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Углубленную диспансеризацию в России прошли уже почти 2 млн человек, у 60% из них выявленные заболевания связаны с осложнениями от ковида, сообщил Мурашко.

"Углубленную диспансеризацию [прошли] почти 2 млн человек из числа людей, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. У 60% выявлены заболевания, связанные с осложнениями от перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний", - сказал он.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и подбора дальнейшего лечения, а также для пациентов с хроническими заболеваниями началась в регионах РФ с 1 июля.

Почти 30% больничных коек сегодня в РФ находятся в резерве, сообщил министр здравоохранения. "Мы держим 30% коек сегодня в резерве", - сказал он.

Число госпитализаций

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в России уменьшилось до 114 тыс., при этом 16 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии, указал Мурашко.

"Сегодня у нас на госпитализации находится 114 тыс. пациентов, 16 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии, и почти 3,8 тыс. пациентов - на искусственной вентиляции легких", - сказал он.

28 декабря Мурашко говорил, что в стационарах находились 126 тыс. человек, при этом состояние 17 тыс. из них оценивалось как тяжелое.

Россия находится в "переломной точке", когда определяется дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, заявил Мурашко.

"Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Немедицинские меры - ограничительные - и медицинские, в частности вакцинация, - это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения", - сказал Мурашко