В ОНК рассчитывают, что новый глава СИЗО "Лефортово" решит проблему с сервисом ФСИН-письмо

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Наблюдатели и правозащитники рассчитывают, что новое руководство СИЗО "Лефортово" поможет с решением накопившихся в изоляторе проблем, в том числе - наладит работу магазина и сервиса ФСИН-письмо. Об этом журналистам заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Лефортово" - очень строгий изолятор, однако это одно из учреждений, где были исключены влияние криминала, звонки "из службы безопасности банка" и физическое воздействие на заключенных. Я надеюсь, что при новом руководстве в СИЗО заработает полноценный магазин (а не ларек с ограниченным ассортиментом) и ФСИН-письмо, а также то, что при спорных ситуациях сотрудники начнут трактовать правила внутреннего распорядка в пользу заключенных", - сказал Мельников.

Он также подтвердил сведения источника ТАСС в правоохранительных органах о том, что предыдущий начальник СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел на пенсию ввиду достижения предельного возраста пребывания на службе. "Об Алексее Алексеевиче могу сказать, что это офицер, который отлично знал не только нормативку уголовно-исполнительной системы РФ, но и других государств. Он отлично знал международную практику в области прав человека. С ним было интересно общаться", - отметил ответственный секретарь ОНК.

СИЗО "Лефортово" расположен в центре Москвы. Это следственный изолятор федерального подчинения, где содержатся лица, обвиняемые в госизмене, шпионаже, а также в других особо тяжких преступлениях.